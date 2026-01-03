GKは孤独なポジションだ。数少ない同僚を互いに刺激とし、成長していかなければならない。鈴木彩艶とエドアルド・コルビは、パルマでそういった良い関係を築けているようだ。日本代表守護神が負傷離脱したことで、トップリーグでのデビューを飾ったチームメイトは、鈴木に賛辞を寄せている。11月８日のミラン戦で左手を骨折した鈴木は、日本で手術を受けて戦列を離脱。復帰には数か月を要すると言われており、クラブはかつて