箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）首位の青学大は、８区で塩出翔太（４年）が、１時間３分４５秒の快走を見せ区間新記録。３年連続の区間賞とし、箱根路に歴史を刻んだ。７区終了時で国学院に１分２８秒差まで詰められていたが、塩出は会心の走りで１分４４秒差までリードを拡大した。２０１９年に東海大だった小松陽平の１時間３分４９秒の記録を４秒更新した。区間賞インタビューでは「狙っていた