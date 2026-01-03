食楽web ●静岡県・三島駅。新幹線も止まる観光の拠点・三島駅の近くに朝9時から素敵なモーニングがいただけるカフェがありました。 東京から新幹線でわずか45分。自然豊かで、歴史と文化を感じられるスポットが多く、そして富士山の雪解け水からのせせらぎが街のあちこちで見られる静岡県の三島市は、東京からの日帰り旅行や週末の手軽なおでかけ先としてぴったりの場所です。 そんな三島旅行を素敵なカフェのモー