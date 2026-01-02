箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）３連覇を狙う青学大が序盤から苦しい展開を強いられた。当日変更で２区に投入された飯田翔大（２年）が５人抜きの力走を見せたが、１１位で３区に入った。１区で当日変更で起用した昨年１０区区間賞の小河原陽琉（２年）がまさかの１６位に沈み、トップの国学院大から１分１９秒差で２区に。１万メートルチーム４位の２７分５１秒５１を持つ飯田に期待が懸かったが、