2026年1月1日、札幌・中央警察署は建造物侵入の疑いでフランス国籍の自称・東京都に住むダイビングインストラクターの男（24）を逮捕しました。男は1日午前9時すぎ、正当な理由なく札幌市中央区にある韓国チキン店に侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、店のオーナーから「店の監視カメラのアラームが発報して映像を確認したところ、人が店内に入り込んでいた」と通報がありました。駆けつけ