【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ 先週のポンド円は、週初に211.59の高値をつけた後、週末にかけては210円台前半から211円台半ばの間で往って来いの展開となった。12月19日に182円台から211円台へ急騰した勢いを引き継ぎ、高値圏での強気な保合いを継続した。英国の底堅い景気指標と、円の独歩安が背景にあり、クロス円の中でも特にポンドの上昇力が際立った週であった。 テクニカル分析 - **レジスタンス**