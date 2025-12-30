標茶町の国道で、乗客30人を乗せた都市間バスとトラックが衝突する事故がありました。事故があったのは、標茶町阿歴内原野の国道272号です。12月30日午前4時前、バスの運転手から「トラックと衝突した」と110番通報がありました。この事故で、都市間バスと対向車線を走っていたトラックが衝突し、バスに乗っていた乗客30人のうち女性1人がけがをして病院へ搬送されたということです。バスに乗っていた帰省客によりますと、バスは札