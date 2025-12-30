約７年ぶりの仕事復帰へ「盟友」たちも集結底冷えする12月28日の夕刻。下北沢にある小劇場前には、年末の穏やかな空気とは無縁の異様な緊張感が張り詰めていた。この日、俳優・新井浩文（46）が一人芝居『日本対俺２』の舞台に立ち、芸能活動を再開させた。だが、約７年の沈黙を経ての復帰にもかかわらず、現場を包んでいたのは重苦しい空気だった。「新井は’19年2月、派遣型マッサージ店の女性従業員に対する強制性交罪で逮捕・