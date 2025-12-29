J2山形が新スタジアムの最新パース画像公開「他サポでもワクワクする！」モンテディオ山形の代表取締役社長を務める相田健太郎氏が12月29日、公式ホームページで新スタジアム構想に関する検討状況について声明を発表した。これまで新スタジアム構想について「年内に一定のめどをつけたい」としてきたが、現時点では具体的な決定事項や発表可能な内容には至っていないと説明。一方で、プロジェクト自体が停滞している事実は一切