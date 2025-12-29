なぜウッチャンナンチャンはいまだに愛されるのか。社会学者の太田省一さんは「どんな企画にも対応して与えられた役割を演じられる柔軟性がある。そのバランス感覚ゆえに、コンプラへの配慮を必要とされる現代においても、テレビで引く手あまたとなっている」という――。写真＝共同通信社自身が監督を務めた映画『夏空ダンス』について説明する内村光良さん＝2023年6月14日、熊本県人吉市 - 写真＝共同通信社■実はウッチャンナン