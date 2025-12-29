ILLIT ＜第76回NHK紅白歌合戦◇リハーサル（音合わせ）◇29日◇NHK放送センター＞２回目の出場となるILLITは「Almond Chocolate」を歌う。リハーサル終了後、取材会に登壇し、今の心境を語った。【写真】ILLIT「NHK紅白歌合戦」リハの模様――意気込みを教えてください。MOKA2回目の出場ということで、本当に光栄です。一生懸命練習を頑張るので応援よろしくお願いします。――去年に比べて紅白の雰囲気というのは