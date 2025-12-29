仕事、家事、育児、義実家、ご近所付き合い……。現代のママはストレスがつきものではないでしょうか。そうしたなか、ママスタコミュニティにはママたちのストレス発散方法についてこんな質問がありました。『イヤな体験したことや不快に思ったこと、つまんない出来事、愚痴、理不尽に思ったこと……。解消できない不安、マイナスな思考ってどうやって発散させている？私はある一定ラインまでは旦那に話せるけれど、心の奥底の淀