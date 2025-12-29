＜ストレス発散＞バイクで疾走、AIに相談……マイナス思考を解消するためにみんなは何をやってる？
仕事、家事、育児、義実家、ご近所付き合い……。現代のママはストレスがつきものではないでしょうか。そうしたなか、ママスタコミュニティにはママたちのストレス発散方法についてこんな質問がありました。
『イヤな体験したことや不快に思ったこと、つまんない出来事、愚痴、理不尽に思ったこと……。解消できない不安、マイナスな思考ってどうやって発散させている？ 私はある一定ラインまでは旦那に話せるけれど、心の奥底の淀んだ膿みたいな思いや考えは誰にも言えない。だからママスタの愚痴トピで愚痴ってる。ちょっと心がマシになるよ。美味しいものを食べたり友だちと話したり、推し活などは合わなかった。みんなはどうしてる？』
未公開ブログ、ノートに殴り書き、AIに相談……とにかく文字にする！
『非公開のブログに吐き出している』
『AIに相談している。旦那は聞いてくれるけれど、ほぼ寝ながら聞いているので反応なし。友だちに話すと私の愚痴は一瞬で流されて友だちの愚痴を聞くハメに。AIはすごい。全部受け止めてくれて、一緒に答えを考えてくれる。 そして、誰もイヤな思いをしない』
『ノートに殴り書き。「これが今不安だ」とちゃんと書く。理不尽なことやイヤなこと、よかったことを数字にして点数化。これで多少は寝つきがよくなった』
まずは投稿者さんと同じように何かに書き出したり匿名の相手に愚痴を吐き出しているママたちがいました。未公開のブログや自分しか見れない手帳以外にも、ネットやSNSであれば匿名で相手からのリアクションがあるので心が軽くなるという意見もありました。さらには最近話題のAIにチャット感覚で相談し、話を受け止めてもらったり具体的な解決策やアドバイスをもらっているママも。このように文字にして出来事や自分の感情を綴ることで客観視でき、冷静になれることもありますよね。文字に残しておくと後から見返せるというメリットもあり、「あのときに私は怒っていたんだ」、「こんなに悲しかったんだ」と自分自身を慰めることにもつながるでしょう。このように感情的になったときほどいったん文字にして吐き出して発散できれば、物に当たったりして後悔することもないかもしれませんね。
ひたすらゴロゴロ、バイクで走る、ひとりカラオケ！
『ただひたすらひとりでいる。仕事を休んだり土日にひとりの時間作って何もせずにダラダラ、ゴロゴロしてクールダウンする。何かしたって発散はできないし物事は解決しないから、何も考えないでひとりで過ごすとちょっとずつ勝手に回復していく』
『車でちょっとだけ遠出して買い物する。道中はガンガン音楽かけてヒトカラする。対向車の人はギョッとしているはず。でも結構スッキリするよ』
『バイクで1時間くらい走るだけで気持ちが切り替わる』
『ひとりカラオケ。たまに仲良い職場の人とランチして愚痴の言い合い』
『親友に愚痴りたいけれど、大事な友だちだから……。イヤな気分にさせたくないし、言えない』
ひとりの時間を作り、何もしないダラダラ時間を作るのは忙しいママにとって何よりの贅沢かもしれません。この時間によって自分の心も体も少しずつ回復していき、「明日もまた頑張ろう」と思えるのでしょう。また車やバイクなどを走らせて疾走感を満喫したり、ひとりカラオケでお腹から思い切り声を出すなど、感覚的な心地よさによって気持ちを回復させるママもいました。近所を走ったり筋トレしたり、はたまたジェットコースターに乗ったりと、体に少し負荷がかかるような行動をすることでスッキリするのはあるかもしれませんね。肉体的にも疲労があるので、その夜ぐっすり眠れて回復するという理由もあるでしょう。
また今回の投稿で多かったのは「旦那に愚痴っても共感してもらえず、解決法ばかり言われて意味がない」、「友だちに愚痴は言いにくい」というコメントでした。他人を介した発散方法だと、その相手に負担をかけてしまい、それがまたママたちのストレスになるのではないでしょうか。
定期的なカウンセリングで気持ちを落ち着かせているママも
『自己消化している。我慢でも溜め込むのでもない。自然に消えていく』
『話しても無駄、愚痴っても無駄。吐き出したらスッキリするって人が羨ましい。まったくスッキリしないし吐き出さない。自分のなかで消えていくのを待つ。 私にとっては吐き出す行為そのものがストレス』
『定期的にカウンセリングに行くよ。プロにお任せ、私はスッキリ。自分の周りの人間関係を崩壊させたくない。頑張って上手に築いてきたものなんだから』
『モヤモヤが湧いてくるのは大抵夜だからビール飲んで寝る』
『マイナスな思考ね。とりあえず「そう思ってしまう自分」をそのまま受け入れて。「それでも罪を犯さずに踏みとどまって生きている」ことに誇り持って』
ツラいときこそ、その現実そのものと向き合い、考え方を変えるなどして、誰にも頼らずに自分自身の力で乗り越えているママもいました。「今以上に最悪な状況を想像する」、「家族がいるだけで幸せだと思うようにする」、「世界には自分より不幸な人もたくさんいると考える」といった思考プロセスを経ることで今の悩みやストレスはちっぽけなことだと考え直そうとしているようです。またあまりにもツラくなったり解決方法が見つからない場合には、専門機関を受診し、カウンセリングを受けるという選択肢もあるでしょう。メンタルが落ち込み、日常生活もままならないのであればプロに任せて解決するという手段も積極的に活用していきたいですね。イヤな体験や不快な出来事に遭遇して「この気持ちをどうにかしたい！」と悩むママは、今回のママたちからのコメントを参考にしてみてくださいね。
文・AKI 編集・あいぼん