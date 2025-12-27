栃木・小山市の川の中で親子2人が死亡しているのが見つかりました。28日午前10時ごろ、小山市の鬼怒川近くで警察官が川の中で2人が死亡しているのを見つけました。2人は36歳の女性と1歳の男の子の親子で、遺体には目立った外傷はなかったということです。警察が詳しい死亡の経緯を調べています。