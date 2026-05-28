とちぎテレビ ４月、東京都新宿区の酒店の事務所を狙った強盗未遂事件で、警視庁は２８日までに栃木市に住む２０歳の会社員を新たに逮捕しました。 この事件の逮捕者は計７人となりました。 強盗未遂などの疑いで逮捕されたのは、栃木市大宮町の会社員・中川晴容疑者（２０）です。 警察によりますと中川容疑者は、これまでに逮捕されている６人などと共謀し、４月７日、午後２時１０分ごろ配達員を装って東京都新