回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、12月27日に放送されたバラエティー番組「ジョブチューン」（TBS系、毎週土曜午後7時）のスペシャル番組内の企画「くら寿司×超一流寿司職人」に登場。同企画で「満場一致合格」を果たした「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」（390円、以下、税込み）をオトナンサー編集部のスタッフが実際に食べてみました。【写真】「超一流寿司職人」“激推し”ゆず