回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、12月27日に放送されたバラエティー番組「ジョブチューン」（TBS系、毎週土曜午後7時）のスペシャル番組内の企画「くら寿司×超一流寿司職人」に登場。同企画で「満場一致合格」を果たした「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」（390円、以下、税込み）をオトナンサー編集部のスタッフが実際に食べてみました。

【写真】「超一流寿司職人」“激推し”ゆず寒ぶりの実物！ 「トリュフクリーム茶碗蒸し」をリゾットふうにもしちゃった！

番組は、さまざまな職業の“プロフェッショナル”が、自らの「職業のヒミツをぶっちゃける」という職業情報バラエティー。企画は、コンビニチェーンや外食チェーンの人気商品や新商品を一流の料理人がジャッジするという内容で、人気を博しています。

「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」は、浜名湖養魚漁業協同組合ブランド「でしこうなぎ」を使用しています。ウナギに大豆イソブラボン由来の飼料を魚粉混合飼料に加えて与え、従来品に比べて脂質が豊富でふっくらとした食感が楽しめるのが特徴。じっくり焼くことで、余分な脂を落としつつ、うまみを閉じ込めているということです。

まずビックリしたのは、特上うなぎの大きさ。シャリに覆いかぶさるようなビジュアルで、ブラウンにほどよく焼き上がった姿と香ばしい香りが食欲をそそります。口に入れると、柔らかい身の食感がかむリズムを心地良いテンポで進めてくれます。甘みとうまみもしっかりとあり、番組内で超一流の寿司職人たちが太鼓判を押した理由に納得ができました。

同企画では、くら寿司が自社で養殖した、国際的基準を満たす日本初のオーガニック水産物である「オーガニックはまち」、脂乗りの良い体重8キロ前後の大型ブリを使い、ゆずの爽やかな香りが一緒に楽しめる「ゆず寒ぶり」（ともに300円）も「満場一致合格」を果たしました。

くら寿司では、「年末年始」フェアを同月26日から期間限定で開催中。同企画で「合格」となった「特選やりいか（一貫）」（115円）、「超熟成 まふぐ（一貫）」（150円）、「天然生車えび」（390円）、「トリュフクリーム茶碗蒸し」（430円）なども販売中です。

なお、「ジョブチューン」のスペシャル番組「くら寿司ジャッジ＆ローソン×ミニストップスイーツNo.1決定戦」は、動画配信サービス「TVer」で、2026年1月24日まで見逃し配信中です。