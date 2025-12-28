『日本アニメトレンド大賞2025』発表、最も輝いたアニメは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「アニメSPECIALチャンネル」にて12月26日（金）19時より国内最大級のアニメアワード『日本アニメトレンド大賞2025』を無料生放送。１年間のアニメトレンドを振り返ったほか、2025年に放送されたアニメ作品の中からネット/アニメ業界で“一番バズったアニメ”を表彰する「日本アニメトレンド大賞 授賞式」では全９部門・11作品の大賞作品を発表した。
2025年のアニメシーンを総ざらいし、さらに来年のトレンドを先取りしてお届けした本番組。「日本アニメトレンド大賞 授賞式」では、2025年に放送されたアニメ作品の中からネットやアニメ業界で大きな注目を集めた作品を発表。３度目の開催となる今回もX・アニメ!アニメ！などのプラットフォームやメディア、そして国内最大級のユーザー数を誇るABEMAアニメでの視聴データを元に2025年のアニメ作品を徹底分析。今年は「日本アニメトレンド大賞」をはじめ「アニメソング賞」「アニメニュース賞」「アニメ話題賞 -TVアニメ部門-」「アニメ話題賞 -劇場版部門-」「オープニングアニメーション賞」「エンディングアニメーション賞」「ショートアニメ賞」「ABEMA特別賞」の計９部門・11作品の大賞作品を発表した。
2025年のアニメ界に衝撃を与えたニュースを表彰する「アニメニュース賞」は、「アベマアニメ2025年上半期再生数ランキング」にて全体再生数・新作アニメ再生数・年代別アニメ再生数の全部門で１位を獲得した『薬屋のひとりごと』が受賞。
続いて、Xのポスト数や視聴者の皆さんの意見を元に今年話題となった作品に贈られる「アニメ話題賞」。TVアニメ部門では今年10月より放送がスタートした『野原ひろし 昼メシの流儀』が受賞。一方、劇場版部門は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章 猗窩座再来。本作は３部作の１作目として公開され、国内では公開３日間で観客動員384万人・興行収入55.2億円を記録し、日本映画史上のオープニング成績の複数記録を更新。さらに、日本を含む全世界の総興行収入が日本映画初の1,000億円超えを達成し、アニメ界のみならず映画界にも歴史にその名を刻んだ。
2025年を最も象徴するアニメソングに贈られる「アニメソング賞」は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌である米津玄師の「IRIS OUT」。公開からわずか３ヶ月で640万人を動員し、興行収入98億円を突破した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。世界各国でも上映され、グローバルヒットを記録した本作の主題歌として話題を集め、YouTubeに公開された公式ミュージックビデオは再生回数１億回を突破。中毒性の高いメロディと歌詞が作品の世界観と見事に調和し、アニメファンから圧倒的な支持を獲得した。
そして、SNSで話題のショートアニメに贈られる「ショートアニメ賞」は、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』が受賞。本作は独特の世界観と会話劇が人気を集め、劇場版の制作が決定。１話約３分半という軽快なテンポも支持され、全12話の累計再生数はYouTubeで4,874万回（※12月20日時点）、公式YouTubeチャンネルの累計再生数は１億5,000万回を突破する大ヒットとなっている。
2025年に放送された作品の中から話題性、音楽性、クリエイティブ性などを兼ね備えたオープニングアニメーションに贈られる「オープニングアニメーション賞」では、コミックス累計発行部数1,000万部を突破する人気作『薫る花は凛と咲く』（楽曲：キタニタツヤ「まなざしは光」）。また、「エンディングアニメーション賞」は、アニメ『ダンダダン』第２期（楽曲：WurtS「どうかしてる」）が受賞。『ダンダダン』は昨年の「オープニングアニメーション賞」に続き、２年連続の受賞となった。
X社のデータやABEMA視聴者の反響などを総合し、特に熱量が高かった作品に贈られる「ABEMA特別賞」は３作品。フィギュアスケートの世界を舞台に、繊細な心理描写と躍動感ある演技シーンが大きな話題を呼んだ『メダリスト』、長年にわたり愛され続けてきたシリーズの集大成である『僕のヒーローア カデミア FINAL SEASON』、そして衝撃的な展開が大きな反響を呼び、配信開始直後からSNSで話題になった『タコピーの原罪』が選ばれた。
2025年を代表するアニメ作品に贈られる「日本アニメトレンド大賞」は『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』に決定。スタジオカラーとサンライズによるコラボレーションで大きな話題を呼んだ本作は、宇宙での壮大な戦いだけでなく、主人公の女子高生アマテと少女ニャアン、謎の少年・シュウジとの日常描写も織り交ぜた青春SFとして高い評価を獲得。作品への反響は非常に大きく、Xでは本作に関するポストが915万件以上、検索数は約5,700万回を記録。いずれも2025年に放送された全アニメの中で１位となり、多くの考察を生み出した話題作が2025年アニメ界の頂点に立った。
全ての賞の発表が終わり、ゲストのあかせあかりは「自分自身も作品を振り返るきっかけにもなりましたし、『アニメってどの作品もいいな』と思いました！」と振り返り、同じくゲストの犬飼貴丈も「実写に携わることが多いんですけど、こういったアニメーションの素晴らしさを再認識することができました！同じエンターテインメントに関わるものとして刺激的な夜でした！」と作品への期待感をあらためて示した。
番組では、2025年に話題を集めたアニメ作品にまつわる楽曲を５組のアーティストがスペシャルライブで披露。そのほか、2026年のアニメ話題作を総ざらいするコーナーなども実施され、番組は大きな盛り上がりのままフィナーレ。2025年のアニメシーンを総括し、さらに2026年のトレンドをいち早くお届けした本番組は現在無料にて見逃し配信中。
2025年のアニメ界に衝撃を与えたニュースを表彰する「アニメニュース賞」は、「アベマアニメ2025年上半期再生数ランキング」にて全体再生数・新作アニメ再生数・年代別アニメ再生数の全部門で１位を獲得した『薬屋のひとりごと』が受賞。
続いて、Xのポスト数や視聴者の皆さんの意見を元に今年話題となった作品に贈られる「アニメ話題賞」。TVアニメ部門では今年10月より放送がスタートした『野原ひろし 昼メシの流儀』が受賞。一方、劇場版部門は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章 猗窩座再来。本作は３部作の１作目として公開され、国内では公開３日間で観客動員384万人・興行収入55.2億円を記録し、日本映画史上のオープニング成績の複数記録を更新。さらに、日本を含む全世界の総興行収入が日本映画初の1,000億円超えを達成し、アニメ界のみならず映画界にも歴史にその名を刻んだ。
2025年を最も象徴するアニメソングに贈られる「アニメソング賞」は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌である米津玄師の「IRIS OUT」。公開からわずか３ヶ月で640万人を動員し、興行収入98億円を突破した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。世界各国でも上映され、グローバルヒットを記録した本作の主題歌として話題を集め、YouTubeに公開された公式ミュージックビデオは再生回数１億回を突破。中毒性の高いメロディと歌詞が作品の世界観と見事に調和し、アニメファンから圧倒的な支持を獲得した。
そして、SNSで話題のショートアニメに贈られる「ショートアニメ賞」は、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』が受賞。本作は独特の世界観と会話劇が人気を集め、劇場版の制作が決定。１話約３分半という軽快なテンポも支持され、全12話の累計再生数はYouTubeで4,874万回（※12月20日時点）、公式YouTubeチャンネルの累計再生数は１億5,000万回を突破する大ヒットとなっている。
2025年に放送された作品の中から話題性、音楽性、クリエイティブ性などを兼ね備えたオープニングアニメーションに贈られる「オープニングアニメーション賞」では、コミックス累計発行部数1,000万部を突破する人気作『薫る花は凛と咲く』（楽曲：キタニタツヤ「まなざしは光」）。また、「エンディングアニメーション賞」は、アニメ『ダンダダン』第２期（楽曲：WurtS「どうかしてる」）が受賞。『ダンダダン』は昨年の「オープニングアニメーション賞」に続き、２年連続の受賞となった。
X社のデータやABEMA視聴者の反響などを総合し、特に熱量が高かった作品に贈られる「ABEMA特別賞」は３作品。フィギュアスケートの世界を舞台に、繊細な心理描写と躍動感ある演技シーンが大きな話題を呼んだ『メダリスト』、長年にわたり愛され続けてきたシリーズの集大成である『僕のヒーローア カデミア FINAL SEASON』、そして衝撃的な展開が大きな反響を呼び、配信開始直後からSNSで話題になった『タコピーの原罪』が選ばれた。
2025年を代表するアニメ作品に贈られる「日本アニメトレンド大賞」は『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』に決定。スタジオカラーとサンライズによるコラボレーションで大きな話題を呼んだ本作は、宇宙での壮大な戦いだけでなく、主人公の女子高生アマテと少女ニャアン、謎の少年・シュウジとの日常描写も織り交ぜた青春SFとして高い評価を獲得。作品への反響は非常に大きく、Xでは本作に関するポストが915万件以上、検索数は約5,700万回を記録。いずれも2025年に放送された全アニメの中で１位となり、多くの考察を生み出した話題作が2025年アニメ界の頂点に立った。
全ての賞の発表が終わり、ゲストのあかせあかりは「自分自身も作品を振り返るきっかけにもなりましたし、『アニメってどの作品もいいな』と思いました！」と振り返り、同じくゲストの犬飼貴丈も「実写に携わることが多いんですけど、こういったアニメーションの素晴らしさを再認識することができました！同じエンターテインメントに関わるものとして刺激的な夜でした！」と作品への期待感をあらためて示した。
番組では、2025年に話題を集めたアニメ作品にまつわる楽曲を５組のアーティストがスペシャルライブで披露。そのほか、2026年のアニメ話題作を総ざらいするコーナーなども実施され、番組は大きな盛り上がりのままフィナーレ。2025年のアニメシーンを総括し、さらに2026年のトレンドをいち早くお届けした本番組は現在無料にて見逃し配信中。