YouTubeといえば、基本的には動画を「視聴」して楽しむプラットフォーム。しかし、その常識を覆し、既存の機能を「コントローラー」に変えてしまった動画が話題です。その名も、「再生ボタンを使うゲーム」。動画制作者のLRuさんが公開したこの動画は、YouTubeプレイヤーの標準機能である「再生」と「一時停止」を駆使して遊ぶ、画期的な作品です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■タイミングよく動画を止