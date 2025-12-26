俳優の北村匠海（28歳）が、12月25日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。「ゴチになります！」企画で成績の悪い高橋文哉に対して、「どういうことだ！文哉」と激励しつつ、「文哉のことがめっちゃ好きです」と語った。人気企画「ゴチになります！」のシーズン最終回が行われ、高橋文哉と朝ドラ「あんぱん」で共演した北村匠海が応援メッセージという形でVTR出演した。北村は「一緒に