2016年12月31日、高校サッカー選手権１回戦、鹿島学園はFW上田綺世の後半30分、37分の連続弾で高川学園に逆転勝ちした。横浜・三ツ沢球技場のコンコースに現れた背番号10を記者たちが囲んだ。--この２試合で２点取った。今大会、何点取りたい？「僕は数字を決めてない。雑誌で『得点王争いのダークホース』と書いていただきましたが、僕は得点王にこだわってない。目標の得点数を自分の中で決めてしまうと、そのことに固執し、全