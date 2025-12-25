ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」から、『ガンダム』シリーズに登場するマスコットキャラクター「ハロ」のモチーフアクセサリーが新登場♪キュートなハロを身に着けてファッションを楽しもう。☆シンプルデザインで日常使いにもおすすめのハロアクセサリー（写真16点）＞＞＞アパレルショップ「STRICT-G」から、「ハロ」をデザインに落とし込んだ可愛らしいアクセサリーが新登場！「ハロ」は、アニメ『