井上尚弥は９月のアフマダリエフ戦ではアウトボクシングで完勝 photo by Jiji Press前編：井上尚弥のリヤドシーズンと中谷潤人戦現代の最強王者、井上尚弥（大橋、世界スーパーバンタム級４団体統一王者）の今年最後のリング登場が間近に迫っている。井上は12月27日、サウジアラビアのリヤドで開催される一大イベント「李ヤドシーズン」で、メキシコの無敗ランカー、アラン・ピカソの挑戦を受ける。プロデビュー以来31戦全勝（27