¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬WBC»²Àï¤òÉ½ÌÀÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¡¢Ä¶ÂçÊªÁª¼ê¤Î»²²ÃÉ½ÌÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½Ð¾ì¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎòÂåºÇ¶¯¡×¤È¶²¤ì¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÂç¥ê¡¼¥°14Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»363ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2015Ç¯¡¢21Ç¯