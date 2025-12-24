TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）が、24日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」後編を届けた。【写真】津田もメロメロ！役衣装の”理花ちゃん”森山未唯冒頭、100年前の理花（森山未唯）の婚約者との勝負に臨み、見事に勝利を収めた津田。理花からバックハグ＆告白で、キスを待ち受けられた津田は「1の世界