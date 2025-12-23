１１人ガールズグループ・ＭＥ：ＩのＣＯＣＯＲＯ、ＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡが今月３１日をもって脱退することを発表した件について、所属事務所が２３日、デイリースポーツの取材にコメントで応じた。突然の４人同時脱退という異常事態。事務所はそれぞれの脱退理由については「契約やプライバシーに関わる内容も含まれることのため、回答は致しかねます」とした。またサイトでは４人のコメント発表もなかった