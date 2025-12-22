「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午後２時現在で、ＳＢＩ新生銀行が「買い予想数上昇」で５位となっている。 同社は１７日に東証プライム市場に再上場。初日は午前９時１６分に公開価格１４５０円を１３６円（９．４％）上回る１５８６円で初値をつけた。その後、１６８０円に上昇したものの、１１時過ぎには再び１６００円を割り込むなど売り買いが交錯。午後は１６００円台前半でもみ