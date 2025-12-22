お笑いコンビ・エルフ荒川の妹で、3児の母・みなみさんが、12月21日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。優しい姉の素顔について語った。番組は今回、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」を放送。エルフ荒川の妹で、3児の母・みなみさんは「子どもたちにプレゼントを買ってあげて」とお金を渡してくれると、優しい姉の素顔を語る。さらに、エルフの相方・はるからも、お祝いを