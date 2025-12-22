高市早苗・首相の台湾有事を巡る「存立危機事態」答弁後、日中関係は緊迫の度を増している。そんななか、中国の日本に対する"ある工作"が明らかになった。しかも、それを暴露したのは他ならぬ日本の前駐中国大使だったのだ。外務省も巻き込み大騒動となったその工作の全貌について、本誌・週刊ポストは北京の日本料理店店主から貴重な証言を得た――。【前後編の前編】【写真】中国の劉勁松・アジア局長が“ポケットに手を突っ込