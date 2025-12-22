一方向攻撃型ドローンの発射に成功アメリカ海軍は2024年12月18日、海上の艦艇から一方向攻撃型ドローンを発射することに初めて成功したと発表しました。【動画】え、ミサイルじゃない!? 艦艇から自爆ドローンが発射される様子発射実験はアラビア湾で実施され、インディペンデンス級沿海域戦闘艦「サンタバーバラ」から、ドローン発射用のロケット補助離陸装置を使用して行われたとされています。中東地域を担当するアメリカ