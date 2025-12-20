お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」が20日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」に出演。ナダル（40）が「初めて言いますけどね…」と本音を吐露した。観客から最近一番怒ったことを問われ、「この前、なんばグランド花月で出番あったんですけど。“コロコロチキチキペッパーズです、お願いします”って言った途端に、結構ガタイのいいオッサンの客が“ナダル殺す！”って」と、暴言を浴びせられたことを明かした。