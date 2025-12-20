¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæÅçÍµæÆ¡Ê32¡Ë¤È½÷Í¥¡¦¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê32¡Ë¤¬¿¿·õ¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡Ø½÷À­¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£12·î22ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ç¾ÜÊó¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÐ¤Îº¹¤Ï¡Ö20ºÐ¡×¼ê¤ò·Ò¤¤¤Çµ¢Âð¤¹¤ëÃæÅçÍµæÆ¤ÈµÈÅÄÍÓ¤Û¤«¡Ö¤ª¸ß¤¤·ëº§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¡¢"¤½¤í¤½¤í¡Ä¡Ä"¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿