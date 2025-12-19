【ワシントン＝向井ゆう子、北京＝吉永亜希子】米国のトランプ政権は１７日、台湾に対し、過去最大規模となる総額約１１１億ドル（約１兆７０００億円）に上る武器の売却を承認し、議会に通知したと発表した。台湾への武器売却は１１月に続き、第２次トランプ政権では２度目となる。売却されるのは高機動ロケット砲システム「ＨＩＭＡＲＳ（ハイマース）」８２基や、ハイマースから発射できる長射程地対地ミサイル「ＡＴＡＣＭ