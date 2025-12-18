¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥­¥Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÈ´¤±´¶¤³¤½¤¬¡¢º£¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤Nerd¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢FRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ¦ÎÏ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ♡¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ¦ÎÏ´¶¤ËTRYÂÀ¤Ã¤Á¤ç¤Çºã¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÄ¶Àä¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥Ñ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñ¥ó¥Ä¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥­¥Þ¤é