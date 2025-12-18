〜 2025年1-11月の婦人服販売業倒産動向 〜2025年1-11月の婦人服卸・小売業（以下、婦人服販売）の倒産は、128件（前年同期比18.5％増）と増勢に転じている。これまでコロナ禍のゼロゼロ融資などの資金繰り支援で、2021年同期93件、2022年同期92件と100件を下回り、落ち着いて推移していた。だが、支援効果が薄れ、インバウンド需要が届かない小・零細規模の婦人服販売の息切れが緩やかな増勢につながっている。2025年の12