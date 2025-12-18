お笑いコンビ・クワバタオハラが１８日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。子どもの習い事に対する対照的な考えにスタジオも騒然となった。２人とも３人の子のママだが、注目は習い事。くわばたりえは３人で習い事は２個で月謝は２万６０００円。一方の小原正子は３人で２３個の習い事、月謝は２０万円以上かかっているといい、ハライチも「やば、２３個？」と騒然となった。スケジュールが多忙すぎて小原の家にはホワイトボ