大分県内の最低賃金が、2025年1月1日から1035円に引き上げられるのを前に、連合大分が18日、街頭活動を行いました。 【写真を見る】大分県の最低賃金1月1日から1035円に連合大分が周知活動 JR大分駅前では、連合大分の事務局や労働組合のメンバーがポケットティッシュを配り、最低賃金の改定を周知しました。 県内の最低賃金は、全国で2番目に高い81円の引き上げにより、来年1月1日から1035円となります。10年前には600