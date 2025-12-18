¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤è¤ê¡ÖHI-METAL R ¥¹¥³¡¼¥×¥É¥Ã¥° ¥á¥ë¥­¥¢·³ÁõÈ÷¡×(24,200±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ12·î19Æü(¶â)16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£ÊÌÇä¤ê¤ÎHI-METAL R¡Ö¥¹¥³¡¼¥×¥É¥Ã¥°¡×¡Ö¥¹¥³¡¼¥×¥É¥Ã¥° ¥á¥ë¥­¥¢·³ÁõÈ÷¡×¤Ê¤É¤ËÁõÈ÷¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡×¡Ö¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥ß¥µ¥¤¥ë¥¬¥ó¥Ý¥Ã¥É¡×