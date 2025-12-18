フリーアナウンサーの森香澄（30）が17日深夜、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。共演した芸人にドン引きする場面があった。この日はゲストに「さらば青春の光」東ブクロと、プロ雀士の岡田紗佳を迎え“男女の疑問”について討論。東ブクロから、森と岡田へまさかの質問が飛んだ。東ブクロは「耳くそとか鼻くそ取ってるところ見たことないんですよ、女子が」と切り出して「鼻くそは目の前で取