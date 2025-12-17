走行中の列車内で、女子高生にアダルト動画を見せつけたとして、会社員の男性が福岡県迷惑防止条例違反の疑いで県警に逮捕されました。RKB毎日放送（12月9日配信記事）によると、男性は今年7月15日朝、西鉄貝塚線の列車内で、隣の席の女子高生にスマホでアダルト動画を約5分間見せつけた疑いがもたれています。男性は「アダルト動画を自分で見ていただけなので、女性に見せつけたわけではない」と容疑を否認しているそうです。列車