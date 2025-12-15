日本テレビ系「しゃべくり００７」が１５日に放送され、俳優・山下智久がゲスト出演した。山下は２００５年の日本テレビ系ドラマ「野ブタ。をプロデュース」で亀梨和也と共演し、役名による期間限定ユニット「修二と彰」でリリースした「青春アミーゴ」が翌年に渡って超ロングヒットを記録するなど社会的な現象を巻き起こした。山下は、亀梨との仲を聞かれ「最初、仲良くて。途中、ケンカ時期はありました」と告白。「おそら