着々とゲーム開発におけるAI活用が広がる中で、「100％AIで制作されたゲーム」がSteamに登場しました。Here's "the world's first fully playable game created 100% through AI" | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/heres-the-worlds-first-fully-playable-game-created-100-through-aiThis roguelite claims to have the dubious honor of being 'the world's first fully playable game created 100% through AI' in a m