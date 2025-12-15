1.非常に聞き取りやすい 赤ちゃん言葉で話しかけるメリットは、通常の声よりもはるかに猫が聞き取りやすいことです。 聴覚の鋭い猫は、獲物のネズミ同士の会話や虫の羽音をキャッチするため、とりわけ高音域の聞き分けに優れています。 赤ちゃん言葉の特徴は、トーンが自然に高くなり、抑揚もゆったりすることです。この音域は、もともと高い音を好む猫の耳には心地よく響きます。 たとえば、愛猫を褒めるなら、