・ＮＹダウ４８４５８．０５（－２４５．９６） 高値４８８８６．８６ 安値４８３３４．１０ ・Ｓ＆Ｐ５００６８２７．４１（－７３．５９） ・ナスダック総合指数２３１９５．１６（－３９８．６９） 出所：MINKABU PRESS