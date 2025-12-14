12月10日に放送された音楽特番『2025 FNS歌謡祭』第2夜で、俳優の本田響矢が歌番組に初出演。本業のアーティスト顔負けの美声に絶賛の声が相次いでいる。今年4月期に同局で放送されたドラマ『波うららかに、めおと日和』で、不愛想で無口で無表情な帝国海軍の中尉・江端瀧昌役を演じてブレイク。“うぶキュン”なストーリーが多くの女性のハートを掴み、放送中は“瀧昌さま”がSNSでトレンド入りすることに。ブレイク前に披露