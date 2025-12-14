12月10日に放送された音楽特番『2025 FNS歌謡祭』第2夜で、俳優の本田響矢が歌番組に初出演。本業のアーティスト顔負けの美声に絶賛の声が相次いでいる。

今年4月期に同局で放送されたドラマ『波うららかに、めおと日和』で、不愛想で無口で無表情な帝国海軍の中尉・江端瀧昌役を演じてブレイク。“うぶキュン”なストーリーが多くの女性のハートを掴み、放送中は“瀧昌さま”がSNSでトレンド入りすることに。

ブレイク前に披露していた歌唱動画が話題に

その出演ドラマの主題歌『夢中』をBE:FIRSTとコラボ歌唱すると、《歌うま集団に紛れても浮かない瀧昌さま、圧巻！》といった声が相次いだ。

「ブレイク前にYouTube番組で歌を披露していたのですが、ドラマ放送後にその動画が拡散されると“歌手レベル！”“テレビでも歌ってほしい”と言う声が殺到していたんです。『FNS歌謡祭』スタッフもその動画をチェックして、BE:FIRSTとコラボしても問題ないと判断したのかもしれませんね」（テレビ誌編集者）

今回の好評ぶりを受け、「歌える俳優としての需要が高まるでしょう」と期待する声も。

「『波うららかに、めおと日和』後、音楽劇『エノケン』で本格的な舞台出演を果たしましたが、市村正親さんなど実力派俳優たちの中に混ざっても引けを取らない存在感で、舞台ファンからの評価も上々でした」（芸能ライター）

歌が上手い俳優はCMオファーにも繋がりやすいという。

「短い時間で印象を残さないといけないCMでは、歌やダンスのパフォーマンスが求められやすいですからね。『366日』『楓』などの歌声が話題となった『午後の紅茶』シリーズに出演した上白石萌歌さん、auのCMで披露したオリジナル楽曲『海の声』でNHK紅白歌合戦にも出場した桐谷健太さんなど、CMで披露した歌声が好評で本格的にアーティスト活動を行う俳優も。本田さんの歌唱力を活かし、CMに起用したいと思うクリエイターや企業は出てくると思います」（広告代理店関係者）

不器用でピュアな昭和男子を演じて注目を集めた本田だが、2026年はその甘いルックスと歌声を武器に、いろいろな顔を見せてくれることだろう。