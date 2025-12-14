「Space Jam」はバスケットボールを主題にしたアメリカのアニメーション映画です。「Space Jam」が公開された1996年は折しもインターネットが一般に普及しだした時期にあたり、「Space Jam」もウェブサイトを開設していたことが、当時を懐古する人々の話題に上ることがあります。そんな往年のウェブサイトを、対話型生成AI「Claude」を用いて再現しようという試みが、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで話題になっています。