「ダイエットこそ一番の整形」【変わりすぎ!!】体重約100キロの『ぽっちゃり野球少年』→約40キロのダイエットで『垢抜けイケメンモデル』に大変身した小松田さんをたっぷり見るピーク時には100キロほどあった体重から40キロほどの減量を果たした男性が、そのビフォーアフターをSNSに投稿して大きな話題を呼んだ。投稿の主は、高校野球の名門・報徳学園高校から立教大学に進学し、日本代表の4番を打ったこともある小松田卓宏さん