元TOKIOの松岡昌宏（48）が14日、自身がパーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。意味深長なコメントをする場面があった。この日は名作「忠臣蔵」の題材となった大石内蔵助をはじめとする赤穂浪士47人が主君の仇・吉良上野介を討った江戸時代前期の赤穂事件の舞台となった日ということで「討ち入りの日ですね、今日は。忠臣蔵で有名な日ではございます」と松岡。以前、吉良側の立場から