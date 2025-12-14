「甘いものは一切禁止！」とガマンを強いるのは、もうやめましょう。甘いものを上手にとりながら、減量を目指す方法があります。その方法について、肥満解消と脂肪肝・糖尿病改善のための専門外来「スマート外来」の担当医である尾形氏の著書『専門医が教える1分で肝臓から脂肪が落ちる食べ方決定版』（KADOKAWA）から紹介します。食後の冷凍フルーツでアイス欲を満たすフルーツは少量であれば食後に食べてもOK！凍らせておけ